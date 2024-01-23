$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

В Словакии заявили, что будут делать все для предотвращения русофобии в стране

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что будет бороться с русофобией и экстремистскими идеями против России у себя в стране. Lenta.ru

«Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем все, чтобы остановить экстремистов, распространяющих больную русофобию и другие фашистские нарративы против Российской Федерации», — подчеркнул он. Газета.Ru

Блага подчеркнул, что Словакия должна иметь хорошие взаимоотношения со всеми четырьмя сторонами мира. Он сообщил, что для него было честью встретиться с послами Китая, Вьетнама и России. Страны БРИКС, по словам политика, представляют будущее глобальной экономики. Москва24

Словакия пообещала побороть русофобию
© globallookpress.com
В мире
БРИКС
Обзор медиа
Россия
Словакия