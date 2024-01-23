Кризис, связанный с обстрелами мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" судов в Красном море, может завершиться с прекращением конфликта в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Мы поддерживаем все региональные усилия для снижения эскалации", - отметил он на пресс-конференции в Дохе, говоря о ситуации с безопасностью судоходства в Красном море.

"Мы еще раз подтверждаем, что эта проблема началась с эскалации на оккупированных [палестинских] территориях и, таким образом, завершится с прекращением этой эскалации, в первую очередь с прекращением войны там", - заявил аль-Ансари.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.