Стало известно о планах Израиля создать демилитаризованную зону в Газе

Израиль по окончании военной операции в секторе Газа планирует создать демилитаризованную зону на его территории, сообщил портал Semafor со ссылкой на источники в военных кругах еврейского государства. По данным издания, речь идет о территории на границе с Израилем, ширина которой составляет от одного до двух километров. При этом отмечается, что она может быть заминированы.