Лукашенко поручил военным «держать в прицеле» Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году поручил военным «держать в прицеле» Литву. News.ru
Во время совещания председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Константин Молостов сообщил главе государства, что в Литве на границе дислоцируются подразделения вооруженных сил США и ФРГ. "Военным надо иметь это в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле", - подчеркнул в этой связи Лукашенко. Российская газета
"Как я всегда военным говорю, особенно министру обороны: мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить какого-то случайного развития событий на нашей границе. Поэтому бдительность, и еще раз бдительность", - сказал белорусский президент. ТАСС