Лукашенко поручил военным «держать в прицеле» Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году поручил военным «держать в прицеле» Литву. News.ru

Во время совещания председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Константин Молостов сообщил главе государства, что в Литве на границе дислоцируются подразделения вооруженных сил США и ФРГ. "Военным надо иметь это в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле", - подчеркнул в этой связи Лукашенко. Российская газета