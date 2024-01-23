В ожидании конца: миллиардеры помешались на строительстве бункеров

Миллиардеры помешались на бункерах и начали тратить миллионы долларов, чтобы построить себе подземные убежища на случай конца света. Как сообщает «КП», скрыть от внимания свое «увлечение» у знаменитых бизнесменов не выходит — соседи жалуются на стройки, а обычные граждане считают, во сколько обходятся игры богатых выживальщиков.

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Цукерберг строит, а Тилю не позволили

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Новость о том, что миллиардер Марк Цукерберг (владелец Meta*, признанной в России запрещенной экстремистской организацией) строит на гавайском острове Кауаи гигантское поместье, не вызвала удивления. Однако позднее журналисты выяснили, что по проекту там возводится комплекс домов с собственной электростанцией и огромным хранилищем питьевой воды и продовольствия. Под ними расположится обширное подземное убежище, в котором, по всей видимости, бизнесмен хочет переждать апокалипсис.

По ряду оценок, постройка обойдется Цукербергу в 270 млн долларов, что вместе со стоимостью земли сделает поместье одним из самых дорогих объектов недвижимости в мире. И платить есть за что — площадь одного только бункера составляет 5 тысяч квадратных метров. Подземные входы надежно защитят — кроме аварийного люка там установят массивные бетонированные двери. Системы обеспечения воздухом, энергией, водой и продуктами будут полностью автономными.

Меньше повезло другому предпринимателю — основателю PayPal Питеру Тилю. Он давно купил землю в Новой Зеландии и хотел построить там бункер для себя и близких, но задумку не дают осуществить местные жители. Они завалили надзорные органы округа Квинстаун-Лейкс жалобами на то, что постройка убежища навредит окружающей среде и испортит местные виды. Власти согласились с ними и не дают разрешение на строительство.

Бункерный остров

Другие богачи, вроде владельца Amazon Джеффа Безоса, владельца хедж-фондов Кена Гриффина, дочери экс-президента США Дональда Трампа Иванки и прочих решили переждать конец света, не покидая США. Все они приобрели дома на искусственном острове Индиан-Крик во Флориде — его уже называют «Бункером миллиардеров», поскольку под каждым домом там есть подземное убежище.

Отметим, что подготовкой к Судному дню на Западе обеспокоены и простые граждане. Ежегодно лишь в США они тратят до 11 млрд долларов на все, что связано с выживанием. Зарабатывают на этом не только риелторы, предлагающие дома с бомбоубежищами, но и магазины. Например, сеть супермаркетов Costco предлагает набор выживальщика с консервами, водой, радиоприемниками, батарейками, аптечками и прочим за 6 тысяч долларов.

Кроме того, социологи отметили появление общества так называемых препперов — «тех, кто подготовлен». Обычно это состоятельные люди в возрасте от 30 до 40 лет, которые обеспечены финансами. При этом эксперты считают, что их настоящий страх кроется вовсе не в ядерной войне, а в почти гарантированном восстании бедных на Западе.

Кто будет охранять убежища?

Наиболее популярным консультантом по вопросу конца света стал Дуглас Рашкофф, который написал пособие «Выживание самых богатых». В нем он не столько дает советы, сколько рассуждает, стоит ли тратить на все это деньги. Он отмечает, что миллиардеры действительно перешли к активному строительству персональных убежищ, однако ни он, ни они не знают, что станет причиной апокалипсиса — климатический кризис или ядерная война.

Также без ответа остаются и другие важные вопросы. Например, сколько нужно будет ждать в таком бункере или как обеспечить свою безопасность на случай штурма укрытия уцелевшими на поверхности.

«Последний вопрос занимает заказчиков больше всего. Один уже нанял дюжину десантников, которые будут охранять вход в его бункер. Но чем он им будет платить потом, когда на земле наступит что-то похожее на конец света?» — отметил Рашкофф.

На тему выживания сильных мира сего проводили различные опросы общественного мнения. Обычно рассуждающие на эту тему приходят к тому, что богачи стали не только наиболее привилегированным классом людей, но и перешли к окончательному ограждению себя от остального мира.