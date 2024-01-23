Президент Аргентины подготовил свыше 300 "шоковых" реформ – СМИ

Аргентинский президент Хавьер Милей подготовил более 300 "шоковых" реформ. Об этом сообщает издание Associated Press.

В материале указано, что речь идет о поправках к законам и нормативным актам, которые подготовил лидер Аргентины, чтобы урегулировать ситуацию в экономике. По словам журналистов, аргентинские власти хотят сократить расходы на содержание правительства и уменьшить число министерств. Также в планах снизить энергетические и транспортные субсидии, а все инфраструктурные госпроекты, реализация которых еще не началась, заморозить, говорится в статье.

По информации издания, аргентинское правительство больше не сможет вмешиваться в винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие. Кроме того, будут запрещены любые экспортные ограничения, правительство откажется от регулирования цен, в стране узаконят 12-часовой рабочий день, сократят отпуск по беременности и уходу за ребенком и многое другое, рассказали в прессе и добавили, что голосование по реформам Милея пройдет 25 января на пленарном заседании нижней палаты Национального аргентинского конгресса.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал выступление Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он назвал его идеологию нацистской и маккартистской.