Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа достигло 25 490

Число жителей Газы, которые погибли из-за израильских ударов, увеличилось до 25 490. Об этом сообщил медиа офис администрации анклава.

Ранее, 22 января, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти предложили ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По информации издания, Израиль направил соответствующее предложение через египетских и катарских посредников, передает «Радиоточка НСН».