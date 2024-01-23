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В ЦРУ сняли новое видео для вербовки россиян

ЦРУ опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях видео для вербовки россиян под названием «Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие ролики распространенной практикой и посоветовал американской разведке использовать российские соцсети, сообщает ТАСС.

В ЦРУ сняли новое видео для вербовки россиян
© globallookpress.com

На видео, появившемся в Х, YouTube и Telegram, представлен монолог вымышленного 35-летнего сотрудника ГРУ. Он рассказывает, что получил патриотическое воспитание, но затем разочаровался в российских властях и обратился к ЦРУ.

В конце ролика ЦРУ призывает россиян связаться с американской разведкой безопасным способом.

Комментируя это, Песков в шутку посоветовал ЦРУ обратить внимание на соцсеть VK, так как она популярнее у россиян, чем X.

Также он заявил, что разведки разных стран часто используют такие ролики.

«Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации и соцсетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников», — отметил Песков.

Это не первый подобный ролик американской разведки. В 2023 году в ЦРУ создали Telegram-канал для связи с россиянами. На канале опубликовали видео на русском языке, главные герои которого —разочарованные российские госслужащие, которые решают пойти на контакт с ЦРУ. В видео также содержался призыв к россиянам связаться с ЦРУ и были даны ссылки на инструкции, как это сделать.

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