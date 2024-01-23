В ЦРУ сняли новое видео для вербовки россиян
ЦРУ опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях видео для вербовки россиян под названием «Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие ролики распространенной практикой и посоветовал американской разведке использовать российские соцсети, сообщает ТАСС.
На видео, появившемся в Х, YouTube и Telegram, представлен монолог вымышленного 35-летнего сотрудника ГРУ. Он рассказывает, что получил патриотическое воспитание, но затем разочаровался в российских властях и обратился к ЦРУ.
В конце ролика ЦРУ призывает россиян связаться с американской разведкой безопасным способом.
Комментируя это, Песков в шутку посоветовал ЦРУ обратить внимание на соцсеть VK, так как она популярнее у россиян, чем X.
Также он заявил, что разведки разных стран часто используют такие ролики.
«Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации и соцсетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников», — отметил Песков.
Это не первый подобный ролик американской разведки. В 2023 году в ЦРУ создали Telegram-канал для связи с россиянами. На канале опубликовали видео на русском языке, главные герои которого —разочарованные российские госслужащие, которые решают пойти на контакт с ЦРУ. В видео также содержался призыв к россиянам связаться с ЦРУ и были даны ссылки на инструкции, как это сделать.