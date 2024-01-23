Дуда перестал доверять своей охране после ареста экс-главы МВД
Президент Польши Анджей Дуда перестал доверять своей охране после задержания в президентском дворце бывшего министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.
По информации издания, когда Дуда узнал о задержании бывшего министра он впал в шок, который вскоре перешел в ярость. Польский президент оскорбил и обвинил в заговоре сотрудников своей личной охраны, которые принимали непосредственное участие в аресте Каминьского.
Дуда хотел полностью отказаться от службы охраны, но подобное не предусмотрено польскими законами. В окружении президента опасаются, что правительство могло назначить в службу «своих» людей, чтобы следить за главой государства.
Напомним, что Каминьского и Вонсика задержали по делу о превышении полномочий 10 января. Их признали виновными по делу, касавшемуся «земельного скандала» 2007 года. В 2015 году Дуда амнистировал обоих. В июне 2023 года Уголовная палата Верховного суда Польши отменила решение о прекращении дела против чиновников, а в декабре их приговорили к двум годам лишения свободы.