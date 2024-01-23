Дуда перестал доверять своей охране после ареста экс-главы МВД

Президент Польши Анджей Дуда перестал доверять своей охране после задержания в президентском дворце бывшего министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

По информации издания, когда Дуда узнал о задержании бывшего министра он впал в шок, который вскоре перешел в ярость. Польский президент оскорбил и обвинил в заговоре сотрудников своей личной охраны, которые принимали непосредственное участие в аресте Каминьского.

Дуда хотел полностью отказаться от службы охраны, но подобное не предусмотрено польскими законами. В окружении президента опасаются, что правительство могло назначить в службу «своих» людей, чтобы следить за главой государства.