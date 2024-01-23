В Армении сняли запрет на вещание радио Sputnik

Комиссия по телевидению и радио Армении сняла запрет на вещание с компании «Тоспа», которая ретранслирует радиостанцию Sputnik. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Армения».

«С 25 января эфир радио "Sputnik Армения" будет возобновлен», — говорится в заявлении.

Как уточнил глава комиссии Тигран Акопян, компания выполнила минимальные требования для возобновления вещания.

О том, что в Армении приостановили лицензию вещателя Sputnik, стало известно 20 декабря. Причиной стала трансляция в эфире радиостанции передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном», в которой, как заявила комиссия, автор допустил «ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и ее народа высказывания». В результате деятельность «Тоспы» приостановили на 30 дней.

Помимо этого, компанию оштрафовали на 500 тысяч драмов (примерно 112 тысяч рублей) за авторскую программу экс-депутата Армении Армана Абовяна «Абовян Time». Регулятор усмотрел в ней заявления, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».