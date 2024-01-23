Лидера оппозиции Британии не уведомили заранее о новом ударе по хуситам

Власти Великобритании не предупредили лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера о планах нанести второй совместный с США удар по военным объектам йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Первые совместные британо-американские бомбардировки хуситов проводились в ночь на 12 января. Тогда власти Соединенного Королевства предупредили Стармера о своих планах. В этот же раз лидера оппозиции не поставили в известность. По информации Би-би-си, лейбористы настаивают на том, чтобы собрание, посвященное целям ударов, все-таки состоялось во вторник.

Кроме того, в Лейбористской партии считают, что премьер-министру Великобритании Риши Сунаку следует в ближайшие часы выступить в парламенте с речью о бомбардировках Йемена.

Оппозиция также призывает правительство опубликовать юридическое обоснование воздушных ударов.