Британские фермеры установили десятки пугал у парламента в знак протеста
В Великобритании фермеры начали протестовать против супермаркетов. Свою позицию они выразили посредством установки около 50 пугал около Вестминстерского дворца, где заседает парламент, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на телеканал GB News.
Отмечается, что фермеры обвиняют магазины в недобросовестном отношении. Протестующие выступают за принятие мер, которые могли бы улучшить ситуацию.
Телеканал уточнил, что фермеры пытаются добиться корректировки нормативов для продажи продукции в супермаркеты. 49% фермеров, которые занимаются выращиванием фруктов и овощей, представили 49 пугал. Подчеркивается, что они выйдут из бизнеса уже через год в связи с многочисленными трудностями в секторе.
По словам протестующих, магазины не компенсируют полноценную цену производства, отмечается в статье. Из-за этого фермеры сталкиваются с убытками и сокращением производства в стране.
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