Британские фермеры установили десятки пугал у парламента в знак протеста

В Великобритании фермеры начали протестовать против супермаркетов. Свою позицию они выразили посредством установки около 50 пугал около Вестминстерского дворца, где заседает парламент, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на телеканал GB News.

© Кадр из видео

Отмечается, что фермеры обвиняют магазины в недобросовестном отношении. Протестующие выступают за принятие мер, которые могли бы улучшить ситуацию.

Телеканал уточнил, что фермеры пытаются добиться корректировки нормативов для продажи продукции в супермаркеты. 49% фермеров, которые занимаются выращиванием фруктов и овощей, представили 49 пугал. Подчеркивается, что они выйдут из бизнеса уже через год в связи с многочисленными трудностями в секторе.

По словам протестующих, магазины не компенсируют полноценную цену производства, отмечается в статье. Из-за этого фермеры сталкиваются с убытками и сокращением производства в стране.

Более сотни тысяч граждан поставили подпись под петицией, посвященной пересмотру Кодекса профессиональной этики.