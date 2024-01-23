Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию на переговоры о вступлении в НАТО
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан пригласил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона на переговоры о членстве его страны в НАТО. Об этом венгерский премьер сообщил на своей странице в соцсети X.
«Сегодня я направил шведскому премьер-министру Ульфу Кристерссону письмо с приглашением посетить Венгрию с целью переговоров о вступлении Швеции в НАТО», — написал Орбан.
Ранее телеканал CNN Türk сообщил о планах парламента Турции 23 января обсудить вопрос о членстве Швеции в НАТО.