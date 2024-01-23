$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

Лукашенко заявил о подготовке Западом отрядов для провокаций в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для провокаций против республики западными странами готовятся специальные отряды. Газета.Ru

«Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеют свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — отметил Лукашенко. RT на русском

Ранее Лукашенко назвал достаточной выстроенную в Белоруссии систему защиты страны. ТАСС

Лукашенко заявил о подготовке Западом отрядов для провокаций в Белоруссии
© РИА Новости
В мире
Александр Лукашенко
Обзор медиа
Беларусь