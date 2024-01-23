Лукашенко заявил о подготовке Западом отрядов для провокаций в Белоруссии

«Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеют свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — отметил Лукашенко. RT на русском