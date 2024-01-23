Нигерия выразила желание присоединиться к БРИКС

Нигерия желает вступить в БРИКС и занять место в Совете безопасности ООН, заявил глава министерства иностранных дел страны Юсуф Маитама Туггар. По его словам, которые приводит издание Financial Times, Совбез ООН должен стать более демократичным и расширить свой состав, не ограничиваясь лишь пятью государствами. БРИКС же в ближайшее время может расширить свой состав, включив Иран, Египет, Эфиопию и ОАЭ.

В интервью британскому изданию Туггар подчеркнул, что африканское государство заслуживает приглашения в Совбез ООН. Говоря о возможном вступлении в БРИКС, министр заявил, что правительство страны стремится стать частью альянса. Отвечая на вопрос о сближении африканских стран с Россией, Туггар подчеркнул: Нигерия поддерживает отношения с Москвой, но выступает против «вмешательства внешних игроков».