В Time заявили о «наркотической зависимости» Зеленского от внимания

Журналист издания Time Саймон Шустер заявил, что слабым местом Владимира Зеленского является не жажда наживы, а «наркотическая зависимость» от любви со стороны общества. Такое мнение он высказал в интервью газете Le Figaro.

По мнению обозревателя, пока Зеленский занимает пост главы государства, Украине будет тяжело покончить с военной пропагандой и вернуть телеканалы под управление их законных владельцев. Украинский лидер понимает, что СМИ сразу же начнут его критиковать.

«В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику», — сказал журналист.

Шустер также допустил, что Украина может «упасть в автократию», чем и будет обуславливаться дальнейшая история государства.