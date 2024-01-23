Американцы пожаловались на звонки фальшивого Джо Байдена

Генеральная прокуратура Нью-Гэмпшира начала расследовать попытку давления на избирателей после звонков робота с голосом президента США Джо Байдена, сообщает NBC News. Робот просил жителей Нью-Гэмпшира не участвовать в праймериз Демократической партии.

Как отметили в прокуратуре, хотя голос в роботизированном звонке звучит как голос Байдена, аудиозапись, похоже, была создана искусственно.

«Эти сообщения представляются незаконной попыткой сорвать первичные президентские выборы в Нью-Гэмпшире и подавить избирателей Нью-Гэмпшира. Избиратели Нью-Гэмпшира должны полностью игнорировать содержание этого сообщения», — заявили в прокуратуре.

Жители Нью-Гэмпшира начали получать звонки перед праймериз демократов — внутрипартийное голосование состоится в штате 23 января. Байдена там не будет — президент США появится на праймериз, которые пройдут 3 февраля в Южной Каролине. Звонок поступал якобы с личного номера местного политика-демократа Кэти Салливан, позже она подала жалобу.

Телефонное сообщение начиналось со слов «What a bunch of malarkey» (с англ. «Что за чушь») — это одно из любимых выражений Байдена. Затем робот с голосом президента США начинал уговаривать абонента не ходить на праймериз, так как голосование «лишь поможет республиканцам снова избрать Дональда Трампа».

По словам Салливан, хотя пока неясно, кто стоит за звонками, «очевидно, что он хочет навредить Джо Байдену».