Глава МИД Палестины призвал ЕС надавить на Израиль

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на полях совещания глав МИД стран — членов ЕС в Брюсселе провел переговоры с коллегами из Франции, Польши, Швеции, Испании и Кипра, сообщает палестинское информагентство WAFA. В ходе отдельных встреч обсуждались усилия по прекращению огня в секторе Газа и необходимость оказания давления на Израиль.

Представитель палестинской стороны проинформировал коллег о ситуации в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Он подчеркнул, что международное сообщество несет ответственность за оказание давления на Израиль в целях прекращения агрессии и предотвращения ухудшения ситуации в регионе.

По словам аль-Малики, давление на Израиль также позволит добиться прекращения огня в регионе, что увеличит поступления гуманитарной помощи и создаст возможность говорить о послевоенном будущем.