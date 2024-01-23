Трамп снова пообещал предотвратить третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания на новый срок предотвратит третью мировую войну. Об этом он пообещал в ходе выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что сможет урегулировать конфликт России и Украины. При этом политик добавил, что кризиса удалось бы избежать, если бы он оставался на посту главы государства.

Экс-лидер США выразил мнение, что конфликт в секторе Газа также можно было бы не допустить, если бы на посту президента США находился «не слабый человек».