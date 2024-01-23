Маск обвинил власти США в помощи нелегальной иммиграции

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ранее назвал катастрофой ситуацию на южной границе Соединенных Штатов, через которую в страну попадает огромное число нелегальных мигрантов. Джонсон убежден, что проблему можно решить быстро с помощью закрытия границы, однако Байден отказывается идти на такой шаг. Республиканцы в Конгрессе увязывают вопросы, касающиеся ужесточения контроля на границе США и Мексики, а также пресечения нелегальной иммиграции, с одобрением выделения дополнительных средств на помощь Киеву.