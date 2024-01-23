Хейли назвала главную проблему американских политиков

Главная соперница экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, бывший постпред при ООН Никки Хейли заявила, что страной руководят слишком старые политики и ничего не работает, сообщает РИА Новости.

По ее словам, у Конгресса одна работа: вовремя согласовать бюджет, что происходило четыре раза за 40 лет.

«Вы не согласовываете бюджет вовремя, у вас не должно быть зарплаты, я считаю», — сказала политик на встрече со сторонниками в штате Нью-Гемпшир.

Она указала, что необходимо ограничить количество сроков пребывания на посту парламентариев, а для тех, кто во власти и кому больше 75 лет, нужно ввести обязательную проверку умственных способностей.

«Я не выражаю неуважение, мы все знаем тех, кто старше 75 и может кругами бегать, но мы знаем и Джо Байдена. Эти люди принимают решения относительно нашей нацбезопасности», — сказала Хейли.