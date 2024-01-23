Министр обороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — сказал глава военного ведомства.