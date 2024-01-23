Министр обороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией
Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
По его словам, ФРГ необходимо вооружаться.
«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — сказал глава военного ведомства.
Как отметил министр, с этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет полностью боеспособна.
Писториус подчеркнул, что Россия может начать боевые действия через несколько лет. Министр сослался на военных экспертов.
«И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться», — заявил глава Минобороны.