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Министр обороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией

Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Министр обороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией
© ТАСС

По его словам, ФРГ необходимо вооружаться.

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — сказал глава военного ведомства.

Как отметил министр, с этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет полностью боеспособна.

Писториус подчеркнул, что Россия может начать боевые действия через несколько лет. Министр сослался на военных экспертов.

«И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться», — заявил глава Минобороны.

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