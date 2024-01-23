Журналист Time рассказал о слабом месте Зеленского
Владимир Зеленский испытывает «наркотическую» зависимость от внимания публики, сообщил Le Figaro американский журналист издания Time Саймон Шустер.
По его словам, при Зеленском Украине будет тяжело покончить с военной пропагандой и вернуть ТВ каналы под управление их законных владельцев, так как они начнут его критиковать.
«В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику», — указал Шустер.
Журналист считает, что нельзя полностью исключать возможность того, что следующая глава истории Украины будет отмечена «падением в автократию».
Саймон Шустер освещает украинские новости с 2014 года. 24 января он опубликовал книгу под названием «Мы преодолеем», ставшую результатом многочисленных интервью с Владимиром Зеленским и его окружением.