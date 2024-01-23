Трамп оценил Путина

Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, любящим свою страну
Экс-глава США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они добились успехов.
Бывший президент назвал их «очень умными людьми». При этом, по словам Трампа, американский лидер Джо Байден «не способен на это».
Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».