В Госдепе США высказались по поводу возвращения Аляски России

«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США… назад он ее не получит», – сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа, пишет РИА «Новости».

Так во внешнеполитическом ведомстве США прокомментировали ситуацию с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным указа о выделении средств на поиск за рубежом собственности РФ, бывшей Российской империи и бывшего СССР, в котором якобы говорится о «незаконной» продаже Аляски. Во время вопроса журналист еще и перепутал дату сделки, назвав 1983 год вместо 1867 года.