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В США сообщили о гибели 23 американцев с начала конфликта в секторе Газа

По меньшей мере 23 гражданина США погибли с начала палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, передает ТАСС.

В США сообщили о гибели 23 американцев с начала конфликта в секторе Газа
© РИА Новости

Он отметил, что 21 погибший был военнослужащим армии Израиля. Еще один американец являлся полицейским, а другой несовершеннолетним. Последний погиб на Западном берегу и Вашингтон призвал расследовать обстоятельства его смерти и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.

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