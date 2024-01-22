В США сообщили о гибели 23 американцев с начала конфликта в секторе Газа

По меньшей мере 23 гражданина США погибли с начала палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, передает ТАСС.

Он отметил, что 21 погибший был военнослужащим армии Израиля. Еще один американец являлся полицейским, а другой несовершеннолетним. Последний погиб на Западном берегу и Вашингтон призвал расследовать обстоятельства его смерти и привлечь виновных к ответственности.