Звезда «50 оттенков серого» Дорнан попал в больницу

Звезда фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнан во время отдыха в Португалии оказался в больнице из-за укуса ядовитых гусениц. Об этом сообщает Daily Mail.

О произошедшем рассказал друг актера Гордон Смарт. По его словам, во время отдыха они отправились играть в гольф и вскоре после этого их самочувствие резко ухудшилось.

«У Дорнана онемели ноги и левая рука, а также участилось сердцебиение», — сообщил Смарт, отметив, что он то же почувствовал онемение в левой руке и ноге, что является признаками начала сердечного приступа.

После этого друг актера отправился в больницу, где у него зафиксировали частоту сердечных сокращений в 120 миль в час. Вернувшись в отель, Смарт обнаружил Дорнана подключенного к медицинскому оборудованию.