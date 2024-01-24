Боррель: нужна глобальная кооперация по безопасности в космосе

"Нам необходимо больше глобальной кооперации по безопасности в космосе. Нам нужны открытые каналы коммуникации даже со странами, которые не являются единомышленниками. Нам нужно обратить внимание на них и взаимодействовать с ними, чтоб избежать эскалации", - сказал он.