Боррель: нужна глобальная кооперация по безопасности в космосе

Евросоюз должен сотрудничать по вопросам безопасности в космосе даже со странами, которые не являются единомышленниками сообщества. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на 16-й конференции по космосу в Брюсселе.
"Нам необходимо больше глобальной кооперации по безопасности в космосе. Нам нужны открытые каналы коммуникации даже со странами, которые не являются единомышленниками. Нам нужно обратить внимание на них и взаимодействовать с ними, чтоб избежать эскалации", - сказал он.
По словам Борреля, взаимодействие в космосе важно в том числе из-за увеличения числа вооруженных конфликтов и военных операций в мире.
"Мы должны быть готовы активно участвовать в военных операциях, что делает спутниковые (снимки - прим. ТАСС) очень важным фактором", - добавил он.
Глава дипломатии ЕС сообщил, что в 2023 году спутниковый центр ЕС предоставил 6 тыс. отчетов, что в 10 раз больше, чем 10 лет назад.