Парламент Турции может принять решение по вопросу приема Швеции в НАТО 23 января

Генеральная ассамблея парламента Турции во вторник может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, данный вопрос планируется внести в повестку.

Аналогичную информацию публикует агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника. По его словам, что партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Справедливости и развития Турции, имеющая большинство в парламенте, будет добиваться одобрения ратификации членства Швеции в альянсе.

Агентство подчеркивает, что одобрение Турции оставит Венгрию последним противником расширения НАТО в Северной Европе.