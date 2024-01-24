В Финляндии оценили, как членство Швеции в НАТО отразится на безопасности

Президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал решение Великого национального собрания Турции, одобрившего законопроект о ратификации вступления Швеции в НАТО. По его мнению, которое он привел на странице в социальной сети Twitter (X), этот шаг повысит безопасность в регионе Балтийского моря.

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Я очень рад, что парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Членство Швеции повысит безопасность в регионе Балтийского моря и сделает весь Альянс сильнее. Когда Швеция станет членом НАТО, членство Финляндии также будет полным, — написал Ниинисте.

Ранее стало известно, что члены Великого национального собрания Турции одобрили проект закона, который предусматривает ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Голосование состоялось во время заседания парламентской генассамблеи. Из 346 депутатов за инициативу высказались 287, 55 были против, четыре парламентария предпочли воздержаться.