Стало известно о массовом оттоке россиян из Грузии

В 2023 году число покинувших Грузию граждан России стало больше, чем приехавших, о чем говорит опубликованная на сайте МВД страны статистика. При этом отмечается, что в прошлом году россияне посетили Грузию более 1,8 млн раз, это на 27,1% выше показателя 2022 года

Так, по данным ведомства, в прошлом году россияне 1 856 237 раз пересекли грузинскую границу на въезд, а на выезд — 1 887 223 раза. В общей сложности иностранцы посетили Грузию свыше 7,1 млн раз, что почти на 30% больше, чем год назад. При этом в 2022 году число посещений жителями РФ Грузии составило 1 459 541. Уточняется, что через сухопутную границу с Россией проехало более 757 тысяч легковых автомобилей на въезд, на выезд — около 1,2 млн.