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Названы условия выхода Германии из Евросоюза

Резкая смена политического курса, приход к власти правых партий может привести к тому, что в ФРГ будет поднят вопрос о выходе из Евросоюза, рассказал политолог Александр Рар. Об этом пишет News.ru.

Названы условия выхода Германии из Евросоюза
© globallookpress.com

По его данным, в настоящее время большинство немцев (порядка 70%) желает остаться в объединении в связи с тем, что, по их мнению, членство в ЕС придает определенную стабильность экономике страны.

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На фоне этого, заметил политолог, вопросы о выходе ФРГ из НАТО и ЕС не стоят на повестке дня. Вместе с тем, добавил он, ситуация может измениться, если в землях на востоке Германии придут к власти представители АдГ или партия Сары Вагенкнехт.

Рар подчеркнул, что выход Германии из ЕС приведет к краху объединения, так как Берлин является основным донором для бюджета организации.

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