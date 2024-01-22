Варшава официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

«В связи с ликвидацией подкомиссии по повторному расследованию авиационного происшествия решением министра национальной обороны от 18 декабря 2023 года одна из сторон соглашения о намерениях прекратила свое существование. В этой ситуации глава МИД Польши проинформировал адвоката дела об истечении срока действия документа и его отзыве», — говорится в тексте.

Напомним, что в октябре 2023 года прошлый министр иностранных дел республики Збигнев Рау подписал соглашение с адвокатом из юридической компании Emmerson Consulting International Ltd Беном Эммерсоном и тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследовании авиакатастрофы Антони Мачеревичем с целью подать иск в ЕСПЧ против России. С его помощью республика намеревалась призвать РФ к ответственности за нарушение прав человека в связи с крушением польского Ту-154 во время посадки 10 апреля 2010 года в аэропорту Смоленска. В авиакатастрофе погибли 96 человек, в том числе глава Польши Лех Качиньский с супругой.