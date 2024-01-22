Польша отказалась от иска к РФ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, говорится в заявлении МИД республики. Тогда в результате инцидента погиб президент страны Лех Качиньский .

Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау , тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем , господином Беном Эммерсоном , адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd, — говорится в заявлении.

Ранее о том, что правительство Польши не будет подавать иск против России сообщал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По его словам, подача иска, у которого нет шансов на успех, подвергает налогоплательщиков неоправданным расходам. Юристам из республиканской казны пришлось бы заплатить порядка четверти миллиона долларов.