ЕС ввел санкции против поставщиков оружия сторонам конфликта в Судане

Совет Евросоюза ввел санкции против шести компаний, которые зарегистрированы в Судане и ОАЭ, по мнению Брюсселя, они снабжают оружием и другой техникой стороны конфликта в Судане. Об этом свидетельствуют данные официального журнала ЕС.

Отмечается, что компании SMT Engineering, Zadna и Defense Industries System, зарегистрированные в столице Судана Хуртуме, причастны к производству оружия и транспортных средств для суданских вооруженных сил. Кроме того, компании Al Junaid Multi Activities Co Ltd, GSK Advance Company Ltd и Tradive General Trading попали под санкции за поставки Силами быстрого реагирования (СБР). Две из этих компаний, по данным ЕС, имеют также регистрацию в ОАЭ.