В МИД Казахстана пригласили Тину Канделаки посетить республику

Во время брифинга Смадияров, отвечая на вопросы журналистов, допустил, что Канделаки могут запретить въезд в страну. "Возможно, Канделаки и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не пустят", - отметил дипломат, слова которого распространили местные СМИ. Российская газета