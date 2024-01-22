В МИД Казахстана пригласили Тину Канделаки посетить республику

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил главу телеканала ТНТ, управляющего директора «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тину Канделаки посетить республику на фоне ее заявления о положении русского языка в стране. RT на русском
Во время брифинга Смадияров, отвечая на вопросы журналистов, допустил, что Канделаки могут запретить въезд в страну. "Возможно, Канделаки и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не пустят", - отметил дипломат, слова которого распространили местные СМИ. Российская газета
16 января Тина Канделаки в своем Telegram-канале выразила мнение, что в Казахстане вытесняют русский язык на государственном уровне. Так телеведущая отреагировала на решение Минтранса республики переименовать несколько железнодорожных станций и заменить русские названия на казахские. Lenta.ru