Венгрия выступила против нового пакета санкций против России

Будапешт считает 13-й пакет санкций ЕС против России ненужным и не готов поддержать его, если запреты коснутся области ядерной энергетики. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Предыдущие 12-ть пакетов оказали большее влияние на экономику Евросоюза, чем России. И тем более не приблизили достижение мира в украинском кризисе. Политика санкций провалилась", - подчеркнул Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира. Он добавил, что Венгрия не посылала оружие Киеву ранее и впредь не собирается этого делать. Будапешт не будет участвовать в процессах, которые приведут к росту поставок вооружения ВСУ.