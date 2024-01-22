Венгрия отказалась участвовать в выделении средств Украине из спецфонда ЕС

«Мы не готовы принимать участие в каком-либо процессе, который приведет к увеличению поставок оружия на Украину. Согласно предложению Еврокомиссии, Венгрия должна будет заплатить до 23 млрд форинтов (около 60 миллионов евро — прим. ред.) в течение года после принятия решения, чтобы другие страны поставляли оружие Украине. Очевидно, что Венгрия это не поддержит и не станет поставлять оружие Украине. В то же время мы не можем и не хотим препятствовать другим поставлять оружие на основании их собственных национальных решений», — заявил он.