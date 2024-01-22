Венгрия отказалась участвовать в выделении средств Украине из спецфонда ЕС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не станет участвовать в выделении 5 миллиардов евро Украине из специального фонда Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал M1.
Такое заявление министр сделал во время встречи с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе. При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия не сможет запретить другим странам Евросоюза выделить эти средства.
«Мы не готовы принимать участие в каком-либо процессе, который приведет к увеличению поставок оружия на Украину. Согласно предложению Еврокомиссии, Венгрия должна будет заплатить до 23 млрд форинтов (около 60 миллионов евро — прим. ред.) в течение года после принятия решения, чтобы другие страны поставляли оружие Украине. Очевидно, что Венгрия это не поддержит и не станет поставлять оружие Украине. В то же время мы не можем и не хотим препятствовать другим поставлять оружие на основании их собственных национальных решений», — заявил он.
Ранее Сийярто назвал идею ежегодно выделять Украине по 5 миллиардов евро в год «военным психозом».