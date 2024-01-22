В Белом доме допустили победу России на Украине в ближайшие недели

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время обсуждения ситуации на Украине заявили, что обеспокоены возможностями России победить в противостоянии с Киевом в ближайшие недели или месяцы. Об этом сообщил ABC.

По их мнению, такой сценарий возможен, если Вашингтон не поможет Киеву. Отмечается, что соответствующий вывод сделан, исходя из данных американской разведки, сообщившей об истощении украинских боеприпасов. По мнению разведчиков, Украина находится на грани вынужденной капитуляции.

По мнению американского лидера Джо Байдена, неоказание помощи Украине может негативно сказаться на всей Европе, в частности, на балканских странах.