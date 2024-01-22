В Италии едва не затонул паром с пассажирами
В Италии во время шторма едва не затонул паром, направлявшийся из города Формия на остров Понца. Об этом сообщает PalermoLive.
В порту острова на паром внезапно обрушилась серия мощных волн, вызванных штормовым ветром. Во время маневра для швартовки паром сильно накренился и начал раскачиваться.
37 пассажиров и членов экипажа пережили стресс, но никто из них не пострадал, отмечает издание. Несколько машин в трюме парома получили повреждения. В береговой охране сообщили, что из-за тряски один из автомобилей перевернулся и повредил еще три легковые машины и два фургона.
Позже в порту паром осмотрели, структурных повреждений обнаружено не было и он смог вернуться в Формию.
Ранее круизный лайнер Spirit of Discovery попал в шторм с девятиметровыми волнами в Бискайском заливе у берегов Франции. На борту лайнера находилось около тысячи человек, сто из них получили травмы во время шторма.