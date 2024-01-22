Члены семей израильских заложников сорвали заседание комиссии Кнессета в Иерусалиме, видео опубликовало РИА Новости. Они выступают за срочное принятие мер для освобождения из Газы похищенных израильтян.

Граждане ворвались в помещение, в котором проходило собрание. Они держат в руках транспаранты.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что родственники израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, установили в воскресенье вечером палатки перед домом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Они потребовали немедленно договориться с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных.

Подчеркивалось, что рядом с палатками люди повесили таблички и плакаты с призывами к Нетаньяху. На одном из них говорится, что протестующие «любят своих детей больше, чем ненавидят ХАМАС».