Родственники заложников ворвались на заседание комиссии Кнессета
Члены семей израильских заложников сорвали заседание комиссии Кнессета в Иерусалиме, видео опубликовало РИА Новости. Они выступают за срочное принятие мер для освобождения из Газы похищенных израильтян.
Граждане ворвались в помещение, в котором проходило собрание. Они держат в руках транспаранты.
Ранее газета The Times of Israel сообщила, что родственники израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, установили в воскресенье вечером палатки перед домом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Они потребовали немедленно договориться с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных.
Подчеркивалось, что рядом с палатками люди повесили таблички и плакаты с призывами к Нетаньяху. На одном из них говорится, что протестующие «любят своих детей больше, чем ненавидят ХАМАС».
Напомним, что 7 октября движением ХАМАС была совершена атака на приграничные районы Израиля. В ответ на это израильские власти объявили о начале ответной операции против сектора Газа, которая продолжается до сих пор.