Американист объяснил отказ конкурента Трампа участвовать в выборах США

«Решение Десантиса связано с тем, что он очень слабо выступил в Айове, на которую делал ставку, потратил десятки миллионов долларов, занял только второе место, получил не очень сильный результат — только 21 процент. И в других штатах на праймериз у него тоже особых шансов не было — в Нью-Гэмпшире он получил бы 5-7 процентов, в Южной Каролине в районе 10-15 процентов, то есть никакого реального пути к победе у Десантиса не было. Он провел довольно слабую кампанию, идеологически во многом копировал Трампа, но это оказалась проигрышная для него история. Слабо выступал на дебатах и на самом деле никак не проявил себя», — сказал он.