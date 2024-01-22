Суд в Варшаве отклонил заявку правительства о ликвидации Польского радио

Районный суд Варшавы отклонил заявку правительства о внесении в национальный судебный реестр сведений о ликвидации государственной радиостанции Polskie Radio. Об этом сообщил глава национального совета по телевидению и радиовещанию Мачей Свирский.

"Cекретарь районного суда столичного города Варшавы <…> постановила отклонить заявление [правительства]", - отмечается в решении суда, которое Свирский опубликовал на своей странице в X.

В документе указано, что министр культуры и национального наследия Польши, действуя на основании положений Кодекса коммерческих компаний, не имел права распустить юрлицо Polskie Radio S.A. В суде также подчеркнули, что "беспрецедентный характер дела требует его более широкого рассмотрения".

По данным портала Onet.pl, это судебное решение не является окончательным. Оно может быть обжаловано в суде первой инстанции, а затем в Окружном суде Варшавы.