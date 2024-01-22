Названа единственная преграда для Трампа в борьбе за президентское кресло

[Хейли] рассчитывает, что в этом случае колеблющиеся уйдут от Трампа и перейдут к ней. Нельзя забывать и о возрасте Трампа. Хейли позиционируется как более молодая и дееспособная альтернатива, но для людей, которые уже приняли решение поддержать Трампа, эта тема малозначима. Они уверены в его активности, — заключил Макаркин.