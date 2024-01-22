Обзор иноСМИ: обвинения Кличко в адрес Зеленского,  угрозы ЕС Израилю

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Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail, что Украина движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Он отметил, что украинские журналисты, критикующие Владимира Зеленского и его администрацию, оказались под давлением, а свободы и реформы, за которые боролись украинцы, сводятся на нет.

Кличко, рассказал, что поделился своими опасениями с западными послами в Киеве, и подчеркнул, что они эти опасения разделяют. В едином украинском телемарафоне сейчас преуменьшаются неудачи ВСУ, и в итоге «большая часть общества не понимает, что именно происходит», подчеркнул Кличко. По его мнению, именно из-за этого украинцы так негативно восприняли недавнее заявление Зеленского о необходимости мобилизовать полмиллиона новобранцев.

ЕС пригрозит Израилю последствиями

В Брюсселе призвали страны ЕС добиться «последствий» для Израиля в случае отказа премьера Биньямина Нетаньяху следовать плану разрешения кризиса через создание палестинского государства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, направленный странам перед встречей глав МИД Евросоюза.

Руководство ЕС предложило странам-членам «обозначить последствия за неучастие» в мирном плане для Израиля. План, в соответствии с решением ООН, включает создание единой независимой Палестины и взаимное признание стран. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил газете, что документ включает в себя как стимулы для Израиля, так и сдерживающие факторы. Другой чиновник подчеркнул, что Нетаньяху «сложно что-то навязать, но он вряд ли у власти навсегда».

Bloomberg объяснил, почему в Европе дешевеет газ

В январе 2024 года холодный фронт охватил большую часть Европы, а гигантские танкеры, перевозящие топливо через Красное море, изменили свои маршруты, чтобы избежать атак хуситов. Все это должно было привести к росту цен на газ, но вместо этого они продолжили падать, рассказало Bloomberg.

По версии агентства, это явный признак того, что «худший кошмар», который привел к резкому росту цен на электроэнергию и подтолкнул инфляцию к многолетним максимумам, остался в прошлом. Цены на газ в Европе в 2023 году упали почти на 60 процентов в сравнении с пиком 2022-го. Ожидается, что они станут еще на 12 процентов меньше благодаря рекордным запасам газа. Высокие запасы газа означают, что рынок относительно спокойно относится к рискам.

ЕС пошел на уступку Польше по ограничению украинского экспорта

Новому правительству Польши удалось добиться уступки со стороны ЕС по ограничению экспорта украинского зерна и других продуктов, сообщает Financial Times. Главный торговый чиновник ЕС Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель начнет контролировать приток сельскохозяйственной продукции, если она будет угрожать ценам в Польше и других соседних странах.

Польша и Венгрия ввели односторонние запреты на импорт украинской продукции в апреле 2023 года после массовых протестов фермеров из-за дешевых поставок с Украины. Теперь Еврокомиссия собирается предложить дополнительные гарантии странам, граничащим с Украиной. Брюссель сможет блокировать украинский импорт, если рынок конкретной страны окажется переполнен.

«Британия мешает мирным переговорам»

Украина и Британия 12 января подписали договор о гарантиях безопасности, первое в своем роде соглашение, которое, как надеется Украина, приведет ее на путь вступления в НАТО. Как

пишет Responsible Statecraft, премьер Великобритании Риши Сунак также увеличил военное финансирование Украины на 200 миллионов фунтов стерлингов - до 2,5 миллиарда в 2024-2025 годах. Владимир Зеленский назвал сделку «беспрецедентным соглашением в области безопасности».