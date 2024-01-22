В Польше заявили, что ничего не знают о возможных инвестициях Илона Маска

Польше ничего не известно о возможных инвестициях со стороны американского предпринимателя Илона Маска, его встреча с министром цифровизации не состоится. Об этом в интервью радиостанции RMF FM сообщил сам глава этого ведомства Кшиштоф Гавковский.

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"Не ведется никаких переговоров, которые должны закончиться какой-то встречей, - сказал министр. - Мы, как министерство, не выступали с просьбами договориться о встрече [c Маском]".

"Я ничего не знаю о том, чтобы Маск говорил о какой-то крупной инвестиции в нашей стране", - добавил министр.

Он уточнил, что представители Маска входили с министерством в контакт, но не могли сообщить, "каким же будет график" пребывания Маска в Польше.

О том, что Илон Маск намерен встретиться с Кшиштофом Гавковским, сообщалось за несколько дней до прибытия в Польшу американского миллиардера.

Самолет Илона Маска приземлился в Кракове вечером 21 января. Американский предприниматель намерен принять участие в мемориальной церемонии в бывшем фашистском концлагере Освенцим, а также в дискуссии на тему антисемитизма в интернете.