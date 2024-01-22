NYP: суд против Трампа разваливается из-за любовного треугольника прокурора

Судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы в штате Джорджия может пойти под откос из-за любовного треугольника с участием окружного прокурора Фани Уиллис. Как сообщает New York Post, она назначила на должность спецпрокурора своего любовника Натана Уэйда, который не имеет опыта в громких делах, а также платила ему гораздо больше, чем другим членам команды.

В публикации отмечается, что и республиканцы, и демократы не понимают, почему Уиллис решила назначить Уэйда на эту должность. Мужчина работал адвокатом и специализировался на разбирательствах о телесных повреждениях — ранее он никогда не занимался громкими делами, связанными с политикой. Кроме того, любовник окружного прокурора все еще не развелся с женой, несмотря на то что Уиллис и Уэйд устраивают романтические путешествия. Дополнительно омрачает ситуацию для стороны обвинения и то, что Уэйду платят на несколько тысяч долларов больше, чем двум другим, более квалифицированным юристам в команде прокурора.

О связи Уиллис и Уэйда стало известно после ходатайства в отношении окружного прокурора, которое 8 января подал Майкл Роман, один из обвиняемых по делу. Он заявил о «неподобающих» и «тайных» отношениях адвоката и прокурора и попросил снять с него обвинения. На прошлой неделе появились первые доказательства — ими стали банковские данные, опубликованные в рамках поданного адвокатами супруги Уэйда иска. Согласно им, после назначения спецпрокурором он покупал билеты Сан-Франциско и Майами со своей личной кредитной карте.