Единственного соперника Трампа на праймериз в США назвали «спойлером»

«Хейли играет роль спойлера и не более того, серьезно относиться к ней не стоит. Более того, некоторые в Республиканской партии считают Хейли в роли засланного казачка. Все это время главным противником Трампа был Десантис, очевидно, что сейчас перед ним финишная прямая. Нет никого, кто по харизме, популярности и рейтингам был бы сравним с Трампом», – убежден политолог.