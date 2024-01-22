Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перед предстоящим в ближайшее время заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства (СГ) он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. ТАСС
На встрече в Минске с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым Лукашенко подчеркнул, что до заседания он с Путиным проведет переговоры в формате «один на один», а не в узком составе. Он отметил, что коллеги обсудят принципиальные вопросы. Газета.Ru
По информации «Пул Первого», на повестке встречи стоят союзные вопросы, включая подготовку к проведению заседания ВГС. Lenta.ru