Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перед предстоящим в ближайшее время заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства (СГ) он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным . ТАСС

На встрече в Минске с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым Лукашенко подчеркнул, что до заседания он с Путиным проведет переговоры в формате «один на один», а не в узком составе. Он отметил, что коллеги обсудят принципиальные вопросы. Газета.Ru