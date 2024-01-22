Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным

"Накануне [заседания ВГС] мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры в так называемом даже "один на один" формате, а не в узком составе. Обсудим принципиальные вопросы, если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения", - сказал Лукашенко на встрече в Минске с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.